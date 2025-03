Comunicazione Milan, via Vercellone e dentro Montini: il suo curriculum

Formatasi presso l’Università di Roma La Sapienza e il Ferrari Corporate Executive MBA presso la Bologna Business School, il curriculum professionale di Francesca Montini racconta di esperienze in diversi mercati internazionali, tra cui Europa , Medio Oriente e Stati Uniti d'America (sempre molto cari per le strategie del Milan).

Ha lavorato in mercati internazionali e per brand di grido

Ha lavorato per marchi rinomati quali Nokia, Nike, Ford e Jeep. Ora, approda in un'altra eccellenza italiana, il Milan, per un'altra stimolante avventura.