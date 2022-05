Cessione Milan, RedBird e la quota in casa Liverpool: gli scenari

Sembra ormai imminente la cessione del Milan da parte di Elliott nei confronti di RedBird, gruppo capitanato da Gerry Cardinale.

Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, RedBird è proprietaria dell' 11% delle quote di Fenway Sports Group , a capo del Liverpool .

Stando a quanto scritto dal quotidiano, questo non rappresenterebbe in alcun modo un ostacolo alla trattativa, in quanto non si potrebbe parlare di conflitti d'interesse.