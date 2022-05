Cessione Milan, sono i giorni della firma con RedBird: i dettagli

Ore convulse per la cessione del Milan da Elliott a RedBird: confermate le scelte tecniche, si punterà su stadio e crescita dei ricavi

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della cessione del Milan da Elliott a RedBird, che appare sempre più vicina. Ore convulse, infatti, tra Milano e New York, con i legali delle due parti al lavoro per completare la documentazione necessaria per il passaggio delle quote societarie dal fondo della famiglia Singer a quello di Gerry Cardinale.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il tanto 'signing', ovvero la firma di un accordo vincolante per il passaggio di proprietà del club rossonero. Elliott, però, manterrà una quota di minoranza (si parla del 30%) e dei suoi rappresentanti all'interno del prossimo Consiglio d'Amministrazione del Milan.

InvestCorp, fondo del Bahrein che, per un mese, aveva trattato in esclusiva con Elliott per l'acquisizione del Diavolo, e sorpassato nei giorni scorsi dall'offerta migliore di RedBird, si è ritirato ufficialmente. Lo ha fatto sapere Mohammed Al Ardhi, Presidente esecutivo di InvestCorp, con un post sul suo account ufficiale su 'Twitter'.

«Abbiamo discusso con Elliott su un potenziale investimento nell'AC Milan. Come può succedere in questi casi, non è stato raggiunto un accordo commerciale e abbiamo deciso di comune accordo di chiudere i colloqui. Auguriamo il meglio al Milan per la prossima stagione e oltre», la dichiarazione di Al Ardhi.

InvestCorp non ha trovato l'accordo con Elliott sulla modalità dei pagamenti e sulla struttura finanziaria dell'operazione. RedBird, invece, ha subito aperto alla possibilità che il fondo dei Singer potesse rimanere nel Milan. Questo per dare continuità al progetto, tenendo gran parte dell'attuale struttura dirigenziale e manageriale.

RedBird pagherà il Milan 1,3 miliardi di euro: la cifra, però, potrebbe arrivare a 1,8 con il realizzarsi di determinate condizioni. Il fondo di Cardinale, ha detto il 'CorSport', vuole confermare Paolo Maldini, Frederic Massara e dar loro fiducia nel lavoro. Sulle scelte tecniche, la proprietà non interverrà.

Ma su cosa vuole puntare RedBird per il futuro del Milan? Sul nuovo stadio e sulla crescita dei ricavi. Il brand A.C. Milan, infatti, è in forte ascesa, espansione e in grande miglioramento dal punto di vista finanziario. La vittoria dello Scudetto ha dato un nuovo impulso per incrementare il numero di sponsor e sul piano del marketing.

Cardinale, in partnership con Elliott, ha intenzione di puntare molto sullo show business, potendo contare su molte collaborazioni con le star dello sport statunitense e non soltanto. Insomma, RedBird vuole portare avanti, per il Milan, il progetto Elliott, con la medesima filosofia. Ha parlato Maldini a 'Gazzetta': leggi qui la sua intervista sul Milan >>>

