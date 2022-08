Cessione Milan, ‘closing’ tra Elliott e RedBird previsto a settembre

La cessione del Milan da Elliott a RedBird si avvicina. Anche se, nelle modalità, sembra più una partnership che un passaggio di proprietà

Daniele Triolo

'Il Sole 24 Ore' in edicola questa mattina è tornato sulla cessione del Milan da Elliott a RedBird. La società rossonera, campione d'Italia in carica, attende che vada in porto l'ultimo passaggio formale, ovvero il 'closing', per l'avvento del fondo di Gerry Cardinale come azionista di maggioranza del club rossonero.

La chiusura dell'operazione è prevista a settembre. Per il popolare quotidiano economico nazionale, alla fine l'intesa stretta tra Elliott e RedBird per il passaggio di proprietà del pacchetto di maggioranza del club di Via Aldo Rossi potrebbe essere definita come una partnership più che come una cessione vera e propria.

Cessione Milan, ci siamo quasi: Elliott venderà a RedBird. Anche se ...

Cardinale, infatti, dovrebbe concludere l'affare anche grazie ad un 'vendor loan', ovvero un prestito del venditore, Elliott, che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe concedere circa 600 milioni di euro su una valutazione totale del Milan di 1,2 miliardi di euro. Praticamente, finanzierebbe Cardinale con il 50% di quanto dovrebbe incassare da lui.

In queste settimane, poi, ha continuato 'Il Sole 24 Ore', i riflettori potrebbero anche focalizzarsi sulle cause legali avviate dai soci passati e da attuali azionisti di minoranza del Milan. Yonghong Li, per esempio, si è rifatto vivo e, attraverso gli avvocati di Cleary Gottlieb, è riuscito ad ottenere un sequestro di 364 milioni di euro di Elliott in Lussemburgo.

L'imprenditore cinese, proprietario e Presidente del Milan dall'aprile 2017 al luglio 2018, reclama una fetta di valore del club meneghino che, a suo dire, Elliott gli sottrasse quando rilevò il Milan da lui escutendolo come pegno per la sua insolvenza. Il fondo di Paul Singer ha fatto ricorso contro il sequestro per tornare nella disponibilità della somma.

Anche Blue Skye, titolare di una piccola quota del Milan, sta lottando al Tribunale di New York contro la cessione della maggioranza del club a Cardinale, chiedendo che vengano prodotti tutti i documenti dell'operazione.