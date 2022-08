Cessione Milan, passaggio da Elliott a RedBird attraverso una holding

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della cessione del Milan da Elliott a RedBird, visto che molto probabilmente sarà oggi il giorno del 'closing' per l'effettivo passaggio delle quote di A.C. Milan dal fondo della famiglia Singer a quello di Gerry Cardinale. Andiamo a vedere, dunque, punto per punto, alcuni aspetti dell'operazione e, soprattutto, quali benefici potrebbe avere il club di Via Aldo Rossi da questa complessa operazione nelle parole di Mario Nicoliello, esperto di sport e business.