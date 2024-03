Cardinale il rimborso ad Elliott nel 2025: stadio del Milan fondamentale

Cardinale, stadio Milan fondamentale

L'obiettivo primario di Cardinale e Singer sarebbe quello di puntare sulle buone sorti del Milan, attrarre l'interesse degli investitori (con le antenne dritte verso il Medio Oriente), far crescere il valore d'impresa, generare lauti guadagni: questa è la scommessa di RedBird. Ma, in fondo, è la stessa di Elliott che confida nella raccolta di capitali da parte di Cardinale per rientrare dall'esposizione sul dossier rossonero. Gli americani hanno già ristrutturato l'azienda, generato un utile e incrementato il giro d'affari, tant'è che gli attuali 400 milioni di ricavi al netto del player trading fanno girare l'enterprise value sopra gli 1,2 miliardi dichiarati nel 2022. Ma sarà solo con lo stadio e una generazione di cassa ancor più consistente che la valutazione potrà schizzare.