Calciomercato Milan – Todibo, trattativa congelata con il Barcellona

CALCIOMERCATO MILAN – Sempre più complicato l’arrivo di Jean-Clair Todibo. Come viene riportato da Tuttosport, infatti, la trattativa tra Milan e Barcellona è congelata: i rossoneri hanno incassato il sì del francese dopo il viaggio di Massara in Catalogna, ma il club blaugrana continua a proporre solo sei mesi di prestito senza opzioni di acquisto a favore del Milan.

Un accordo di questo tipo non interessa al club rossonero, che non vuole neanche inserire clausole pro Barcellona per un riacquisto futuro. Anche lo stesso Todibo sarebbe propenso ad accettare un prestito secco, in modo da tornare in Spagna il prima possibile. Intanto il francese è partito per l’Arabia Saudita dove sarà a disposizione di Valverde per la Supercoppa spagnola. Maldini e Boban a questo punto pensano a Kjaer e Christensen come possibili alternative. Intanto Paqueta potrebbe andare al Psg. Ecco l’indizio social, continua a leggere >>>

