Maldini e Massara, accordo trovato con il Milan: contratto firmato

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Paolo Maldini e Frederic Massara . I dirigenti del Milan ieri sera, all'ultimo respiro, quasi fuori tempo massimo, di sicuro in netto ritardo rispetto a quanto si poteva e doveva fare, hanno rinnovato il proprio contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Ma dubbi non ce ne sono più. Il nuovo contratto di Maldini e Massara con il Milan è valido fino al 30 giugno 2024, con opzione fino al 2025. Ed un aumento di stipendio per entrambi. Uscendo da 'Casa Milan', ieri sera, Maldini ha commentato: «È tutto a posto, all’ultimo abbiamo rinnovato. Siamo contenti di essere qui e di programmare un futuro sempre vincente. Come sarà il Milan? Adesso vediamo, c’è tempo. Siamo partiti un po’ in ritardo ma recupereremo. Sono molto felice».