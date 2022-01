Calciomercato Milan – Tre super candidati come bomber del futuro

L'attacco del Milan, nel corso del prossimo calciomercato, avrà bisogno di ulteriori investimenti con ogni probabilità. È da poco arrivato Marko Lazetic, serbo classe 2004, ma ovviamente non basta. È giovane e avrà modo per inserirsi pian piano in questi primi mesi, per poi capire se restare o andare in prestito. Davanti però serve una garanzia, cosa che Zlatan Ibrahimovic non è più. Lo svedese classe 1981 non può più essere titolare indiscusso, non ha la tenuta necessaria. La società è pronta a un rinforzo per reparto e quindi uno anche in attacco. Da sempre il Milan lavora sul mercato anticipando le trattative, lavorando a lungo. Così ora si pensa all'estate. Dalla permanenza di Ibrahimovic o no dipenderà anche il tipo di attaccante. Con lui, si cercherà una seconda punta o un esterno, altrimenti un centravanti.