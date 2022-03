Calciomercato Milan, arriverà Botman o Bremer. Che idea per l’attacco!

Tantissime notizie sul Milan nella mattinata odierna, giovedì 3 marzo 2022. In particolare, l'attenzione dei quotidiani sportivi in edicola si è soffermata sulle possibili mosse di calciomercato del Diavolo in estate. Non disdegnando, però, anche un rapido sguardo all'impegno che domenica vedrà i rossoneri impegnati a Napoli nel big match di Serie A. Vediamo, insieme, dunque, le news più importanti sul nostro amato Milan.