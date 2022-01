Calciomercato Milan – Addio a Kessie, tutto su Sanches

Contatti continui tra Milan e LOSC per Sanches in vista del calciomercato estivo. È lui il dopo Kessie: ecco tutte le ultime.

Il calciomercato invernale del Milan è stato probabilmente una delusione per molti tifosi. I rossoneri non si sono mossi più di tanto e hanno deciso di riservare tutto il budget a disposizione all'estate, quando la squadra dovrà essere rinforzata in modo consistente. Tante trattative sono state avviate per i prossimi mesi. Bisognerà certamente rinforzare difesa e centrocampo, visto che il capitano Alessio Romagnoli, classe 1995, non rinnoverà, così come Franck Kessie, ivoriano del 1996. Quest'ultimo, scrive il Corriere dello Sport, è uno dei giocatori più appetibili e può già accordarsi con un altro club a zero. Ovviamente tutte si danno battaglia per aggiudicarselo.