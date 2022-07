Calabria, orgoglio Milan: riecco un capitano che arriva dalla ‘Cantera’

Quella del Milan è l'unica maglia indossata da Davide Calabria, arrivato alla tenera età di 11 anni: questo la dice lunga sul suo attaccamento ai colori rossoneri . Ha esordito a soli 18 anni sotto la gestione Filippo Inzaghi, ma la sua avventura non è andata liscia come l'olio. Non è stato facile per lui ottenere l'approvazione dell'esigente pubblico di San Siro, ma dopo il Covid è riuscito a esplodere e giocare continuità. Adesso Calabria è uno dei migliori terzini in Italia e fa specie che Roberto Mancini lo consideri così poco.

In questa stagione ha contribuito alla vittoria dello scudetto con due gol e tre assist. La fascia di capitano, spesso indossata già nei mesi scorsi, adesso sarà tutta sua dopo l'addio di Alessio Romagnoli a parametro zero. Non c'erano mai stati particolari dubbi, ma la candidatura di Sandro Tonali è avanzata con forza negli ultimi mesi, Ma le gerarchie in questo Milan sono importanti e, dunque, non si possono non considerare le 184 gare disputate in rossonero. Discorso chiuso. Milan, Divock Origi si presenta in conferenza: qui tutte le sue dichiarazioni