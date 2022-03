Cagliari-Milan: “Scudetto, ecco il vantaggio rossonero” | Serie A News

Stasera, alle ore 20:45, si giocherà Cagliari-Milan. Il Diavolo di Stefano Pioli in campo dopo Napoli e Inter con più pressione delle altre

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà Cagliari-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022. Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha sottolineato che se il Diavolo non ha davvero paura di volare, questa è l'ora di dimostrarlo. Questo, infatti, è un sabato cruciale per lo sprint Scudetto. Scenderanno in campo tutte e tre le prime della classe, con i rossoneri di Stefano Pioli che saranno gli ultimi ad esibirsi.

Il Milan giocherà a Cagliari già conoscendo il risultato di Napoli-Udinese e di Inter-Fiorentina. Si tratta, insomma, della classica situazione in cui è inevitabile avvertire un po' di pressione in più sulle proprie spalle. Sia che davanti rallentino, sia che accelerino. Eppure, per il 'Corsera', il Milan parte con un vantaggio. Ora che il primato è reale e non più virtuale, i rossoneri hanno il destino nelle proprie mani.

Una responsabilità importante, questa, che Pioli, in questi giorni di allenamento a Milanello, ha cercato di trasformare, ovviamente, in carburante per le gambe e per la testa dei suoi giocatori. Il profilo, in casa rossonera, ad ogni modo al momento resta basso. In fin dei conti, nove giornate di campionato sono molte, il margine di vantaggio del Diavolo su Napoli e Inter è risicato ed è presto per lasciarsi andare a giudizi definitivi.

Lo Scudetto 2022 in palio è ancora tutto da conquistare. Le ultime due vittorie per 1-0, contro Napoli ed Empoli, per il quotidiano generalista hanno portato una consapevolezza ulteriore all'interno dell'ambiente rossonero: provarci non è solo un diritto, ma un dovere. A Cagliari, però, contro una squadra invischiata nella lotta salvezza, il Milan dovrà confermare di poter essere grande anche contro le 'piccole'. Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>

