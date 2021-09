Atalanta-Milan, Messias è disponibile: sarà convocato per domenica?

Junior Messias potrebbe essere convocato per Atalanta-Milan di domenica sera dal tecnico rossonero Stefano Pioli. Il punto sul brasiliano

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, Junior Messias potrebbe essere convocato per Atalanta-Milan di domenica 3 ottobre , ore 20:45, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Messias, infatti, si sta ormai allenando con continuità a Milanello ed è tornato disponibile per il tecnico Stefano Pioli . Dunque potrebbe far parte della spedizione rossonera in casa della 'Dea' di Gian Piero Gasperini .

Giunto al Milan nell'ultimo giorno di calciomercato estivo per 9 milioni di euro tra prestito oneroso, diritto di riscatto e bonus dal Crotone, Messias non è ancora riuscito a fare il proprio debutto ufficiale con la maglia rossonera. Arrivato, infatti, a Milano con un piccolo problema fisico, si è allenato a parte e ha seguito un percorso specializzato per ritrovare la migliore condizione atletica. Ora, dunque, il brasiliano, classe 1991, sembra essere pronto per dare il suo contributo alla causa. Milan in corsa per l'erede di De Bruyne: le ultime di calciomercato >>>