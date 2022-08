Adli, De Ketelalere e Origi: per Atalanta-Milan è caccia al posto / News

Yacine Adli, Charles De Ketelaere e Divock Origi: qualcuno di loro esordirà dal primo minuto in Atalanta-Milan di Serie A? Il punto

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sulle probabili scelte di Stefano Pioli in vista di Atalanta-Milan, partita valida per la 2^ giornata di Serie A. L'allenatore rossonero, contro l'Udinese, ha utilizzato il vecchio slogan 'squadra che vince non si cambia', mandando in campo i calciatori che, chi più chi meno, hanno contribuito alla vittoria del 19° scudetto. Cosa ne sarà dunque dei nuovi arrivi Yacine Adli, Charles De Ketelaere e Divock Origi? Il quotidiano torinese sostiene che, a Bergamo, potrebbe essere ancora presto per l'esordio dal primo minuto.

Rebic ancora favorito

L'inserimento dei volti nuovi risulta ancora più difficile se si pensa che anche un giocatore decisivo come Olivier Giroud sia tutt'altro che sicuro di giocare titolare. La doppietta e la grande prestazione di Ante Rebic contro l'Udinese ha trasformato le aspettative nei confronti del croato, ormai quasi impossibilitato a giocare nel suo ruolo naturale a causa della presenza di Rafael Leao. Ancora non siamo arrivati al momento delle partite ogni tre giorni, quindi il turnover ancora non si rende necessario.

Titolari in prospettiva

Se si guarda oltre Atalanta-Milan il giocatore che diventerà un titolare è certamente quel Charles De Ketelaere per cui la dirigenza ha deciso di spendere ben 35 milioni di euro. Il belga può giocare, oltre che da trequartista, anche al posto di Junior Messias sulla destra, ma l'esperimento ha sicuramente bisogno di tempo per essere realizzato. Anche Yacine Adli può occupare due ruoli, ma quello dietro alla punta è quello a lui più congeniale. Utilizzare il francese in una mediana a due senza un giocatore alla Kessie potrebbe essere rischioso. Divock Origi è pronto, ha esperienza e può essere utile in futuro, ma al momento vige la vecchia regola 'squadra che vince non si cambia'. Appuntamento alle prossime settimane. Milan, duello di mercato con la Juve per un top player di Premier League >>>