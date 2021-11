5 motivi per cui il Milan può credere al titolo di campione d’inverno

Milan e Napoli sono in corsa per il titolo di campione d'inverno, un traguardo intermedio nella lotta per lo Scudetto 2022. I rossoneri di Stefano Pioli e gli azzurri di Luciano Spalletti, infatti, finora hanno conquistato 32 punti sui 36 disponibili nelle prime 12 giornate di Serie A ed ora avranno a disposizione altre 7 gare per cercare di mettere in tasca metà titolo.