Pioli su Suso: “Non partecipo a processi mediatici. Su Politano…”

VERSO CAGLIARI-MILAN – Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello per presentare il match di Cagliari. Ecco le sue parole su Jesùs Suso e il momento negativo che sta attraversando. “Non partecipo ai processi mediatici. Invito loro a credere in sé stessi e a superare le difficoltà. Credo che come affronti le difficoltà determina che professionista sei, credo che abbiamo in squadra professionisti importanti. Politano? Non parlo di giocatori non nostri”. Intanto, per lo spagnolo numero 8 avanza anche l’ipotesi scambio con un calciatore della Roma: ecco di chi si tratta>>>

