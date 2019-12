Pioli: “Pochi punti con le grandi? Difficile capire perché”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha espresso la propria opinione sul perché i rossoneri facciano fatica contro le grandi squadre: “23 punti su 87 sono un argomento chiave. È dove dobbiamo migliorare. Non sono mai mancate le prestazioni, giocando alla pari con squadre che possono vincere lo Scudetto, ma non siamo ancora riusciti a vincere. È difficile capire perchè. Per forza se continui a fare quello che hai fatto finora otterrai sempre la stessa cosa. Evidentemente dobbiamo fare di più. Domani possiamo dimostrare che siamo cresciuti e possiamo vincere”. Ecco la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli, continua a leggere >>>

