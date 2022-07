Nuova Maglia Milan, vendite record nel pre-order: i giocatori più richiesti

Sarà la maglia dello scudetto, che tornerà sul petto dei rossoneri dopo 11 anni . Ma non solo: la nuova Home Jersey del Club sarà un omaggio alla cultura milanese, alla sua essenza senza tempo, aperta e innovativa, che dalla città ha conquistato il mondo. Come il Milan. “That Milan touch” è la campagna che lancerà ufficialmente a breve la maglia.

In attesa di poterla vedere, è già boom di vendite a “scatola chiusa” : venerdì 1 luglio, nel primo giorno di pre-vendita (meno di 10 ore per l’esattezza) sono state già vendute oltre il doppio della maglie di tutti e 3 i giorni di pre-vendita dello scorso anno.

Numeri che testimoniano ancora una volta la passione e l'attaccamento ai colori rossoneri da parte dei sostenitori sparsi per il mondo, ma è anche la prova di un percorso in continua evoluzione del brand insieme ad un partner rilevante come PUMA, con cui il Club ha da pochi giorni annunciato l'importante rinnovo.