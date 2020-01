Monica Colombo: “Ibrahimovic ha portato entusiasmo in un ambiente depresso”

NEWS MILAN – La giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo ha parlato a Radio Sportiva dell’arrivo al Milan di Zlatan Ibrahimovic: le sue parole. “Il suo arrivo? Per me è una buona mossa, anche se il giocatore ha 38 anni e non è più lo stesso di 10 anni fa. Potrà sopperire con l’esperienza. Ha portato grande entusiasmo in un ambiente che era depresso, l’aria attorno al Milan è cambiata. Con lui c’è un sentimento di fiducia differente al Milan. Sarà il campo a parlare, ma a livello di spogliatoio il suo apporto sarà sicuramente incisivo”. Queste, invece, le dichiarazioni del tecnico della Rhodense che ieri ha affrontato i rossoneri>>>

