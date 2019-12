Milan TV: il match day domenica è come sempre live

ULTIME MILAN – Un intero anno solare di Milan si conclude a Bergamo, contro una grande avversaria e di fronte a un grande pubblico. Un anno in rossonero si porta via come sempre tante speranze, tante emozioni, gioie e dolori come sempre accade nel calcio. Ma se la tappa di Bergamo può essere utile alla squadra e al gruppo di Stefano Pioli per compattarsi ulteriormente e per continuare a guardare avanti con autostima, anche Atalanta-Milan diventa una gara nella quale dare tutto e da vivere da cima a fondo. Come sempre gara di grande significato e come tale verrà trattata dal Matchday live di Milan TV, con la conduzione guidata da Giorgia Palmas, apprezzatissima dal pubblico televisivo milanista e dagli abbonati al Club Channel rossonero.

Sempre con Giorgia, Milan TV ha lavorato con grande attenzione per allestire le esclusive della sfida di domenica 22 dicembre. I fedelissimi del Club channel rossonero ritrovano non solo l’appuntamento con Giorgia Palmas alla guida di un ricco e mirato Matchday live da uno studio in costante collegamento con lo stadio di Bergamo, ma anche uno studio nuovo di zecca e ospiti di qualità. Il pre-partita garantirà ai tifosi davanti al teleschermo notizie esclusive e ufficiali sulle formazioni delle due squadre e molto altro. Si parte alle 11.00 e si arriva fino a ridosso del fischio d’inizio, con le immagini in diretta dallo stadio e l’intervista esclusiva realizzata in settimana con Ismaël Bennacer, oltre agli approfondimenti sulla conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli.

Durante la sfida, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del Club channel rossonero con entusiasmo e passione, integrato dalle nostre grafiche di aggiornamento in tempo reale. Attorno alle 14.30 si torna live con Giorgia Palmas e Luca Serafini per i commenti e l’interazione via WhatsApp e Twitter della nota trasmissione #AskSerafini, ma anche con le interviste esclusive a Mister Pioli e ai giocatori da Bergamo. Infine, a seguire, la differita integrale della partita, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarla in diretta o per chi volesse semplicemente rivivere tutte le emozioni di Atalanta-Milan.

La squadra di Gasperini è tra le sedici migliori d’Europa, merita non solo rispetto ma anche grande considerazione per quello che sta facendo ormai da anni, coniugando la valorizzazione dei propri giocatori e grandi risultati sportivi. Ogni considerazione legittima e importante sulla squadra bergamasca in chiave positiva, deve trasformarsi in stimolo e intensità per il Milan che va in campo e per tutti i suoi tifosi.

Fonte: acmilan.com

