Milan, ecco la terza maglia per la stagione 2022/2023: le foto

La pagina Instagram di Italian Football TV, in collaborazione con FootyHeadlines, ha pubblicato le foto della terza maglia del Milan. Come vi abbiamo anticipato stamattina, il colore scelto è il verde. Nella nostra anteprima, ovviamente, mancava lo scudetto sul petto. La divisa dovrebbe esordire a San Siro in occasione di Milan-Bologna, partita valida per la 3^ giornata di Serie A. In basso le foto.