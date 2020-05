Milan, ritorno alla normalità per Kessie: ieri atterrato in Italia [FOTO]

MILAN NEWS – Come riportato dallo stesso Franck Kessie ieri sulle sue stories di Instagram, l’ivoriano è riuscito finalmente a fare ritorno in Italia. Il numero 79 rossonero, da due mesi in Costa d’Avorio, ha dovuto aspettare che allentassero le misure di restrizione imposte dallo stato africano per prevenire l’emergenza legata al Covid-19. Ieri, in compagnia dell’attaccante del Parma Gervinho, è riuscito – con un volo privato – a fare rientro in Italia. Sottoposto al primo tampone, Kessie ora qualora risultasse negativo dovrà essere sottoposto anche al secondo. Poi, potrà aggregarsi al resto dei compagni a Milanello. A proposito di Parma, ieri trovati due calciatori positivi al primo tampone>>>

