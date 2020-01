Milan, Lodetti: “Mancano calciatori che si prendano le responsabilità”

NEWS MILAN – Giovanni Lodetti, ex centrocampista rossonero, ha commentato così il momento del Milan a “Tutti convocati” su Radio 24: “Non si sa perché questa squadra sia stata impostata così, mancano giocatori che si prendano le responsabilità. Non c’è nessuno che nei momenti cruciali sappia prendere la squadra per mano, si subisce troppo. Le grandi società hanno bisogno dei grandi giocatori”. Ecco, invece, le parole di ieri di Giorgio Armani sul possibile passaggio del Milan a Bernard Arnault>>>

