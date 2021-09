Milan-Lazio 1-0: apre le marcature Rafael Leao con un gran gol!

Rafael Leao la sblocca. Al minuto 45 del primo tempo, il portoghese ha aperto le marcature durante il match tra Milan e Lazio con un gran gol

Milan in vantaggio! Rafael Leao, una volta recuperata palla dalla metà campo rossonera, si invola verso l'area di rigore avversaria facendo una cavalcata imponente. Una volta arrivato al limite, il portoghese scarica su Rebic il quale gliela ridà: troppo facile per il numero 17 portoghese stoppare e insaccare il pallone nell'angolino alla destra di Pepe Reina. Gran Milan in questi primi 45 minuti di gioco.