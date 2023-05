Milan, Il calore della Curva Sud: cori e spettacolo a Milanello

Nonostante la sconfitta contro lo Spezia, la Curva Sud ha organizzato un corteo a Milanello per caricare i rossoneri in vista dell'EuroDerby

Più di 500 tifosi hanno raggiunto Milanello per sostenere la squadra in vista dell'Euroderby di martedì sera, valido per la qualificazione alla finale di Champions League . I tifosi rossoneri hanno iniziato il corteo al centro sportivo di Carnago . Per l'occasione, la squadra, Stefano Pioli , Paolo Maldini e Ricky Massara sono usciti a raccogliere gli applausi e i cori della squadra : "Noi vogliamo questa vittoria", "Perché noi ci crediamo" cantano i tifosi rossoneri presenti.

I tifosi e gli ultras milanisti hanno deciso di continuare a sostenere la squadra, anche il giorno dopo la deludente sconfitta contro lo Spezia, con striscioni, bandiere e tanto fiato in corpo per intonare cori. Il tifo rossonero dimostra ancora una volta di essere sempre al fianco della squadra, come fatto anche nei momenti peggiori come il mese di gennaio, nonostante un finale di stagione di certo non all'altezza delle aspettative. Il corteo organizzato ha voluto caricare i ragazzi allenati da Stefano Pioli, impegnati a preparare la sfida di ritorno contro l'Inter, in quello che è, a tutti gli effetti, il match più importante della stagione.