Milan, Calhanoglu: “Con Ibrahimovic questo club è tornato a vivere”

ULTIME NEWS MILAN – Hakan Calhanoglu ha rilasciato un’intervista alla ‘Bild’ in cui parla del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto: “Il Milan con Zlatan è tornato a vivere. Per me questo club attraverso Ibra è diventato ancor più stimolante e affascinante. Quel che mi piace di lui è che dice apertamente cosa sbaglio e cosa faccio bene. Mi mostra i miei errori, non gli interessa se sono d’accordo. Lo fa perché sa che è giusto così, e lo fa con tutti. Entrato nello spogliatoio è venuto subito verso di me e mi ha salutato cordialmente. Non è affatto arrogante. Mi ha detto che ha molti amici turchi e che stima il mio popolo per il calore umano che abbiamo. Mi ha anche detto qualche parola in turco, sa dire ‘Come va?’ e qualche altra frase del genere. Mi ha detto che ascolta volentieri le canzoni turche. Mi fa piacere che si interessi alla mia patria”. Intanto ecco le parole di Rafael Leao nel prepartita sullo svedese, continua a leggere >>>

