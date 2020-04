Milan, buona Pasqua: gli auguri da Pioli e la squadra rossonera

NEWS MILAN – Attraverso un bellissimo videomessaggio, il Milan ha augurato una buona Pasqua a tutti i tifosi rossoneri: da Stefano Pioli al resto della squadra.

Una giornata di speranza, seppur in un contesto difficile e delicato come quello che stiamo vivendo in questi mesi. Nel giorno di Pasqua, i calciatori rossoneri e Mister Pioli hanno voluto mandare i loro messaggi di auguri ai nostri tifosi, con il desiderio di rivederli presto. Che sia una felice Pasqua per tutti!

Fonte: acmilan.com

