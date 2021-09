Milan, basta torti arbitrali: gli episodi degli ultimi anni in Europa

C'è grande rammarico per la sconfitta del Milan contro l'Atletico Madrid. I rossoneri non avrebbero meritato la sconfitta, ma l'operato dell'arbitro Cakir ha condizionato palesemente la gara. L'arbitro non solo ha espulso Kessie, ma ha assegnato un rigore per un fallo di mano di Kalulu. In realtà, però, è Lemar che tocca prima la palla con il braccio. Il VAR incredibilmente non è intervenuto. Sconfitta ingiusta, ma certamente non è la prima volta che il Milan viene danneggiato in Europa negli ultimi anni. Scopriamo insieme gli episodi nelle prossime pagine.