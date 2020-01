Milan Academy: nuovo progetto in India per il club rossonero

NEWS MILAN – AC Milan è pronto ad inaugurare un nuovo e ambizioso progetto con l’apertura delle prime tre International Academies in India in collaborazione con la società Calicut Sport City LLP a conferma della crescita e dell’ampliamento delle sue frontiere per esportare l’eccellenza Milan nel mondo.

L’accordo triennale prevede un piano di sviluppo delle Scuole Calcio rossonere nello stato indiano del Kerala; il progetto sarà avviato dapprima nelle città di Kozhikode, Malappuram ed Ernakulam per poi estendersi, nelle stagioni successive, nelle città di Kasargod, Kannur e Trissur.

L’inizio delle attività è programmato per il prossimo mese di aprile alla presenza di Claudio Zola, tecnico ufficiale AC Milan, che risiederà nel territorio indiano supportando la formazione dei tecnici locali, supervisionando la programmazione e lo svolgimento degli allenamenti giornalieri e fornendo un’adeguata analisi dello sviluppo tecnico in linea con gli elevati standard del Club.

“Sono estremamente orgoglioso di collaborare con uno dei club più iconici del mondo, avente 120 anni di storia e tradizione nel calcio – ha dichiarato il Presidente di Calicut Sports City LLP, Milan Baiju -. AC Milan sarà ora un punto di riferimento permanente nel territorio del Kerala, in India, e sono estremamente fiducioso che la Milan Academy migliorerà il livello qualitativo e professionale di tutti i bambini e tecnici coinvolti rispondendo ad una specifica necessità del territorio. Sono fermamente convinto che la metodologia del Milan, sviluppata nel corso degli anni da specialisti altamente qualificati, costituirà una pietra miliare per il successo del calcio in India”.

Nella fase iniziale, l’Academy infatti sorgerà nelle splendide cornici di Kozhikode, Malappuram ed Ernakulam: “Nell’anno inaugurale – ha proseguito Baiju – l’obiettivo è quello di coinvolgere più di 600 ragazzi dai 5 ai 18 anni, che avranno l’opportunità di allenarsi e partecipare a tutte le attività offerte della Scuola Calcio. La Calicut Arena di Kozhikode sarà il quartier generale dell’intero progetto che si svilupperà coinvolgendo altre strutture sportive a Kozhikode, Malappuram ed Ernakulam per avvicinarci a molte famiglie e fornire una formazione di alta qualità ai bambini coinvolti”.

“Siamo entusiasti nell’annunciare questa partnership con Calicut Sport City LLP – ha detto Alessandro Gianni, AC Milan International Academies Manager – e dare continuità allo sviluppo internazionale del progetto Milan Academy. L’India è un territorio altamente strategico e siamo orgogliosi di aver intrapreso un percorso che, dallo stato del Kerala, ci consentirà di avviare al calcio migliaia di bambini con passione e competenza e promuovere tutti quei valori dello Sport che, per il nostro Club, hanno sempre rappresentato il fondamento di ogni iniziativa. La nostra mission è quella di condividere il know-how tecnico e organizzativo dell’AC Milan, focalizzandoci sulla formazione di tecnici e manager locali con cui coinvolgere quotidianamente ragazzi, ragazze e le loro famiglie. Claudio Zola, tecnico ufficiale AC Milan Academy, contribuirà a dare direzione ed energia al progetto che, dalle città di Kozhikode, Malappuram ed Ernakulam, saprà cogliere tutte le opportunità in termini di risultati sia sociali che sportivi”.

Michele Lorusso, AC Milan International Business Development Director, ha aggiunto: “Questa partnership ci permetterà di rafforzare il legame tra il Milan e il territorio proponendo un programma sportivo in grado di veicolare cultura sportiva ed eccellenza calcistica. Il progetto AC Milan International Academies – che vanta ad oggi 19 scuole calcio attive tra Algeria, Arabia Saudita, Giappone, India, Kuwait, Marocco, UAE, Vietnam, Romania, Russia, Svezia, Spagna e Svizzera – ci consente di seguire la crescita umana e sportiva di migliaia di bambini e di condividere, localmente, la filosofia ed il metodo di lavoro del nostro Club con centinaia di tecnici. Questo ci permette di rispondere alle specifiche esigenze di ciascun territorio e instaurare rapporti con le istituzioni a beneficio della comunità”.

Fonte: acmilan.com

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android