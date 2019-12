Milan, 10 curiosità su Zlatan Ibrahimovic: i suoi numeri ma non solo

NEWS MILAN – È tornato per scrivere un altro capitolo di storia rossonera. C’è grande curiosità, attesa, e anche emozione di rivedere Ibra al Milan e in generale nella Serie A italiana. In attesa di rivederlo in campo, abbiamo messo in evidenza 10 curiosità legate (non solo) al suo passato con la maglia del Diavolo.

1- Zlatan Ibrahimović torna in rossonero dopo aver disputato due stagioni con il Milan, in cui è stato protagonista – inoltre – dell’ultimo Scudetto conquistato nel 2010/11.

2- Lo svedese è il giocatore che ha segnato più reti con la maglia del Milan in Serie A nel decennio (42 gol), almeno 11 in più di qualsiasi altro giocatore in questo periodo.

3- Quella rossonera è la squadra con cui Zlatan ha realizzato più gol in una singola stagione di Serie A (28, nel 2011/12) e fornito più assist (11, nel 2010/11).

4- Solo Gunnar Nordahl (35 gol nel 1949/50 e 34 nel 1950/51) ha segnato più gol di Ibrahimović (28 nel 2011/12) in una singola stagione di Serie A in rossonero.

5- Nelle stagioni 2010/11 e 2011/12, Ibrahimović ha giocato 85 gare in rossonero in tutte le competizioni, realizzando più del doppio di gol (56) e servendo più assist (21) di qualsiasi altro compagno di squadra in questo periodo.

6- Due dei quattro campionati in cui il Diavolo ha conquistato almeno 80 punti, nell’era dei tre punti a vittoria, sono arrivati proprio nelle due stagioni nelle quali lo svedese ha vestito i colori rossoneri.

7- Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95 ad oggi), Ibra è il calciatore del Milan con la migliore media gol a partita in Serie A.

8- Nessun giocatore ha segnato più reti di Zlatan in trasferta in una singola stagione di Serie A (16 nel 2011/12), al pari di Ciro Immobile.

9- Dall’arrivo di Zlatan Ibrahimović in Serie A, solo Lionel Messi (78) e Cristiano Ronaldo (60) hanno realizzato più reti da fuori area di lui nei cinque maggiori campionati europei.

10- L’attaccante svedese ha trovato la rete con sei squadre diverse in Champions League (Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan e Paris Saint-Germain): è il calciatore che ha segnato con più maglie nella competizione.

Fonte: acmilan.com

