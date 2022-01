Pres. Lille: “Botman? Non abbiamo aperto le porte a delle trattative” | News

Olivier Letang, presidente del Lille, ha rilasciato delle dichiarazioni su Sven Botman, chiudendo di fatto le porte a delle trattative

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Ben Arfa, il presidente del Lille ha ribadito che Sven Botman non sarà ceduto. Queste le parole di Olivier Letang: "Siamo al 19 gennaio e non sappiamo cosa può succedere da qui alla fine del mercato. Per noi l'importante è avere una squadra molto competitiva perché abbiamo degli obiettivi da raggiungere. Sabato mi sono espresso sul caso Botman, dicendo che volevamo tenere con noi i giocatori più forti, e per quel che riguarda Sven non abbiamo aperto le porte a delle trattative perché volevamo tenerlo. Ora abbiamo una rosa completa".