Marino: “Maldini e Boban avevano bisogno di essere affiancati”

ULTIME MILAN – Ogni volta sembra impossibile scavare più in basso, ma ogni volta sembra che i rossoneri siano pronti a smentire tutto. Tante volte il Diavolo si è dovuto inginocchiare in questi anni, ma probabilmente mai con l’umiliazione di oggi. Atalanta-Milan si è conclusa 5-0 e diventa la cartina di tornasole di una situazione generale davvero drammatica, sportivamente parlando. Tanti gli errori commessi, da tutti. Un ambiente malato che fatica a trovare la cura per guarire. Anche e soprattutto Paolo Maldini e Zvonimir Boban sono finiti nel mirino degli accusatori, a torto o ragione. Di questo ha parlato Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese con molta esperienza. Ecco cosa ha detto a Radio 24: “Marotta è il miglior dirigente in Italia e non è un ex giocatore. Per loro non è facile calarsi in quel ruolo. Maldini e Boban sono professionisti esemplari, impareranno, ma forse serviva al loro fianco una figura più esperta per aiutarli”.

