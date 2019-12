Marca: “Milan e Manchester United: il declino di due giganti d’Europa”

ULTIME MILAN – Una storia gloriosa tradita. Milan e Manchester United hanno subito due umilianti sconfitte questa domenica. Marca, noto quotidiano spagnolo, lo sottolinea in modo chiaro, parlando di due giganti d’Europa che al momento sono in piena crisi. Ecco l’articolo di Marca: “Le sconfitte di oggi riflettono il brutto momento che stanno attraversando due giganti del calcio europeo. I rossoneri hanno subito uno storico 5-0 in Atalanta-Milan e hanno concluso il 2019 all’undicesimo posto in Serie A. È stata la peggior sconfitta negli ultimi 21 anni e lascia la squadra a 14 punti dalla Champions League, che il Diavolo non gioca dal 2014.

Gli anni di gloria sono lontani da San Siro, così come un lontano ricordo le 7 Champions League e le diverse epoche in cui la squadra milanese è stata il terrore del vecchio continente. Uno dei grandi club italiani che ha persino perso tutto il suo splendore in Serie A, dove non vince dal 2011. Da allora, la Juvetus ha collezionato otto campionati consecutivi mentre il Milan ha cambiato 5 tecnici negli ultimi sette anni. Da vedere ora cosa succederà con Pioli, confermato per il momento, ma reduce da un’umiliazione che non sarà dimenticata.

Il Manchester United non sta andando molto meglio, sconfitto in Premier. La sconfitta per 2-0 contro il Watford lascia i Red Devils in ottava posizione, sempre più lontano dalla possibilità di tornare in Champions League, che non hanno giocato quest’anno. Tre volte campione d’Europa e 13 volte in Premier in 20 anni (1993-2013), non vince il titolo in Inghilterra da sei anni e i suoi tifosi si chiedono quanto durerà questo incubo all’Old Trafford.

L’età d’oro della squadra sotto la direzione di Alex Ferguson è la storia. Il club sta attraversando una grave crisi di identità in cui ha esaurito i riferimenti. Moyes, Van Gaal e Mourinho hanno fallito in seguiro nel tentativo di rimettee in sesto il club inglese. Anche Solksjaer, che continua a vivere sul filo con risultati molto scarsi e un gioco che non trasmette nulla. Lo United, come il Milan, è un gigante crollato. Due grandi club europei che sono stati al top per molti anni e il cui futuro è ancora tutt’altro che promettente per i tifosi”.

