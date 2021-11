Manicone: “Adli giocatore talentuoso, ha fatto bene il Milan a prenderlo”

Antonio Manicone, ex calciatore, ha espresso il suo pensiero su Yacine Adli durante un'intervista: ecco le sue parole sul centrocampista

Antonio Manicone, ex calciatore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Radio Sportiva' in cui ha anche parlato di Yacine Adli. Manicone, che conosce molto bene il centrocampista francese del Milan in quanto è il vice allenatore di Vladimir Petkovic al Bordeaux, ha speso delle belle parole sul classe 2000. "E’ un giocatore talentuoso, bene ha fatto il Milan a prenderlo e lasciarlo un anno al Bordeaux per giocare con continuità. Ha talento ma ha bisogno di fare esperienza. Noi gli abbiamo detto fin dall'inizio che nel calcio conta solo il presente e adesso deve pensare solo a fare bene nel Bordeaux, senza fare voli pindarici. Il ruolo? Può giocare quasi in tutti e tre i ruoli del centrocampo, ha qualità e sta crescendo". Milan, le top news di oggi: premio per Pioli, precisazione su Raiola.