L’opinione: “Milan, Elliott pensa solo a guadagnare e non investe”

ULTIME NEWS MILAN – Il giornalista Enrico Currò, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, non le ha mandate a dire al fondo Elliott, proprietario del Milan. Ecco le sue dichiarazioni. “C’è un grande equivoco sul fondo Elliott, che viene fatto passare come un Berlusconi prima maniera che investe e rilancia, ma non è così, perché dall’acquisizione del club deve guadagnare, quindi gli acquisti si finanziano con le cessioni”. Intanto Zlatan Ibrahimovic convince in allenamento: sarà titolare contro la Sampdoria? Continua a leggere >>>

