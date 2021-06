Juventus-Milan, il dietro le quinte: Mauro Suma scatenato! (Video)

Il Milan ha proposto il dietro le quinte della telecronaca del giornalista di Mauro Suma in occasione di Juventus-Milan

Il Milan, attraverso i propri canali social, ha pubblicato un video molto divertente. Protagonista il giornalista MauroSuma, che si è scatenato in cabina di commento in occasione di Juventus-Milan del 9 maggio scorso. Come dargli torto, visto che la squadra di Pioli ha vinto 3-0 grazie alle reti di Brahim Diaz, Ante Rebic e FikayoTomori. Buona visione!