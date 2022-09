Italia, Pobega: “A San Siro sempre qualcosa di magico. Vogliamo vincere”

Intervistato da 'Sky Sport', Tommaso Pobega ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita di Italia-Inghilterra. Queste le parole del centrocampista del Milan: "È bellissimo, sempre un onore essere in Nazionale. Poi in questo stadio c'è sempre qualcosa di più magico... C'è aria di voler far bene: ci alleniamo forte, tiriamo fuori il meglio di noi, abbiamo fame e voglia di vincere e vogliamo dimostrarlo anche in partita". Milan, le top news di oggi: Zaniolo ancora obiettivo. Rientra Tonali.