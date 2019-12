Inzaghi: “Tornare al Milan? Penso solo al Benevento”

NEWS MILAN – All’interno della trasmissione “Radio anch’io sport”, in onda su Rai Radio 1, Filippo Inzaghi è intervenuto anche su un suo possibile ritorno al Milan: “Tornare al Milan? Si festeggiano i 120 anni del club che tutti sanno cosa rappresenti per me, ma io penso al presente, e questo si chiama Benevento“.

All’ex bomber rossonero è stato chiesto anche un commento sul VAR, lo strumento che in Milan-Sassuolo si è reso protagonista annullando il goal dell’1-0 del Diavolo: “Il VAR porterà un po’ più di serietà, da certe situazioni non si può prescindere. Io sono favorevole, anche se è chiaro che servirà un pochino di tempo per affinare la tecnica, come tutte le novità. La tecnologia ai miei tempi? Mi hanno annullato anche qualche gol buono, anche se scattavo sul filo del fuorigioco (ride, ndr)”.

Sul campionato di Serie B, Inzaghi ha aggiunto: “La B ogni anno ha delle sorprese, noi il distacco dovremmo vederlo dalla terza, salgono in due. Intanto pensiamo al Frosinone, ritrovare Alessandro Nesta sarà per me emozionante”. Ricardo Kaka, altro ex compagno di Inzaghi e Nesta, ha voluto fare così gli auguri al Milan per i 120 anni: continua a leggere >>>

