Zola: “Scudetto, dico ancora Milan. Ma se Koulibaly va alla Juve …”

Gianfranco Zola ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni sul prossimo torneo di Serie A

Daniele Triolo

Gianfranco Zola, ex attaccante di Napoli, Parma e Cagliari in Serie A, nonché del Chelsea in Premier League, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le dichiarazioni più importanti di Zola.

Su che tipo di stagione sarà la prossima: "Una stagione spezzata a metà dal Mondiale. Bisognerà vedere come rientreranno i giocatori dal Qatar. Questa è la variabile che può incidere sui vari campionati. In generale mi aspetto di vedere una Serie A davvero molto appassionante".

Sulla squadra favorita per lo Scudetto: "Metto il Milan, perché lo ha appena vinto e parte con un vantaggio psicologico. Però mi aspetto grande battaglia in campionato: Inter, Juve, Napoli, Roma e Lazio secondo me miglioreranno il loro rendimento".

Sull'Inter del possibile tridente Romelu Lukaku, Lautaro Martínez, Paulo Dybala: "Sono tre grandi attaccanti. Dybala trequartista e gli altri due a fare le punte: perché no? Garantiscono tanta qualità nel settore offensivo, poi bisognerà vedere come Simone Inzaghi sistemerà il resto della squadra. È fondamentale trovare l’equilibrio affinché in fase difensiva non vada in sofferenza. È una scommessa, insomma, ma è una bella scommessa".

Su Ángel Di María e il suo impatto 'alla Diego Armando Maradona' nella Juventus e in Serie A: "Il campionato italiano non è al livello di altri tornei, e penso ovviamente alla Premier League e alla Liga. Quindi Di María, se davvero la Juve lo prendesse, potrebbe fare la differenza per le sue grandi qualità tecniche. Però non tirerei in ballo il nome di Maradona: Diego è nell’Olimpo, lasciamolo stare ...".

Sulla Juventus con Kalidou Koulibaly: "Con Matthijs de Ligt formerebbe una coppia fantastica. Chi li supera quei due? Certo, mi dispiacerebbe un po’ per il mio Napoli: qui a Ischia incontro tifosi che mi chiedono di come sarà la prossima stagione, si lamentano dell’addio di Lorenzo Insigne, temono per le possibili partenze di Koulibaly, di Victor Osimhen, di Piotr Zielinski. Bisogna vedere quali sono le intenzioni del Presidente Aurelio De Laurentiis: sostituire quei giocatori non sarebbe semplice”.

Su Renato Sanches per il dopo Franck Kessié al Milan: "Ottimo giocatore, ma credo che il valore aggiunto del Milan sia il gioco di Pioli. Kessié è stato importantissimo due anni fa, l’anno scorso meno. Sono cresciuti Sandro Tonali e altri ragazzi. Non credo che quella rossonera sia una squadra dipendente da un solo elemento, nemmeno da Zlatan Ibrahimović. Lì è il gruppo a fare la differenza".

Sulla Roma di José Mourinho: "Ho un’idea: la vittoria nella Conference League può essere un traino per tutta la prossima stagione. La Roma vive di entusiasmo e Mourinho è bravissimo a crearlo e a gestirlo".

Sulla seconda stagione di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio: "Farà bene. Meglio dell’anno passato. Lui è sempre andato in crescendo, i giocatori apprendono la sua lezione e lo seguono con maggiore convinzione".

Sulle possibili sorprese in Serie A: "Guardo con interesse alla Fiorentina e al Sassuolo. Ma quella che mi incuriosisce di più è l’Atalanta: era partita benissimo, poi si è un po’ smarrita".

Sul calcio che vedremo nelle coppe europee: "Il solito. Ritmi alti, grande intensità, pressione offensiva. Tutte le squadre ormai cercano di dare pochi spazi agli avversari. Mi auguro di vedere meno passaggi laterali, o all’indietro, e più dribbling: le emozioni sono necessarie per elevare il livello di spettacolo".

Sui giocatori che seguirà con particolare attenzione: "Phil Foden del Manchester City. È cresciuto tantissimo e mi aspetto il definitivo salto di qualità. E poi osserverò con curiosità i progressi di Mason Mount del Chelsea. E, tornando in Italia, avrò un occhio particolare per Nicolò Zaniolo, che mi piace tantissimo, e per tutti i giovani che riusciranno a ritagliarsi uno spazio sul palcoscenico". Le Top News di oggi sul Milan: situazione Paulo Dybala, Enzo Fernandez aspetta i rossoneri