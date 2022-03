Zille: “Kessie? L’offerta del Milan non è lontana da quella del Barcellona”

Federica Zille, giornalista di 'DAZN', ha affrontato diversi argomenti a tema Milan. Dal rinnovo di Franck Kessie al derby di Coppa Italia

Come stanno le Milanesi? “Intanto va detto che anche l’andamento dell’Inter non è rassicurante, quindi ci sono due squadre che ambiscono allo stesso premio, ma che stanno vivendo un periodo complicato. Questo aumenta il valore di questo derby e rilancia le ambizioni in campionato”.