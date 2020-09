Zenga: “Milan? I più forti dopo il Covid. Tonali non fallirà”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Cagliari Walter Zenga ha detto la sua anche sul Milan.

“Sta riducendo il gap con le altre? Sì, e nel “campionato del Covid” era già stata la migliore assieme al Sassuolo. È un paradosso, ma quello sconquasso al Milan ha fatto bene: prima dello stop era in difficoltà e riprendere senza tifosi è stato un vantaggio, perché alcuni giocatori hanno guadagnato in personalità, non hanno avuto paura di rischiare di più. Pioli è stato fantastico e gli ha dato una grandissima mano Ibrahimovic: personalità e presenza in campo devastanti. Un allenatore non guarda la carta d’identità, ma la funzione di un giocatore all’interno della squadra e come la squadra può giocare bene con lui. Se sei bravo a 17 anni lo sei anche a 38: avercene così, a 38 anni”.

Su Tonali: “Le racconto questa. Venezia-Brescia 2-1: dopo 20′ rimaniamo in 10, è Tonali che provoca l’espulsione, lo massacrano di fischi ogni volta che tocca il pallone. Lui imperterrito: non si è mosso di un centimetro. Se a 19 anni hai quella personalità, hai anche qualità e Pioli e bravo a far crescere i giovani. In un grande club come il Milan capirà presto che cosa vuol dire essere in prima pagina e attirare grandi aspettative: farà bene e non fallirà”.

