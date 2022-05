Zaccheroni: “Scudetto risultato finale perfetto dopo un lavoro straordinario”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, ha espresso il suo pensiero sulla possibilità di vittoria dello scudetto da parte del Milan

Enrico Ianuario

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Alberto Zaccheroni ha parlato del Milan. Queste le dichiarazioni dell'ex allenatore rossonero: "Sarebbe uno scudetto davvero inaspettato. E più è inatteso a inizio stagione, più risulterebbe essere bello ed emozionante alla fine, carico di significati per tutti i protagonisti. Se tutto domenica a Reggio Emilia andrà per il meglio sarà il coronamento perfetto di un campionato vissuto sempre ai vertici, ma al Milan andrebbero comunque solo tantissimi applausi per il lavoro che è stato capace di fare durante tutta la stagione. Gli vanno riconosciuti grandi meriti a prescindere dall'ultima giornata".

"La squadra è cresciuta in maniera esponenziale e ha letteralmente trascinato i tifosi, creando un entusiasmo spettacolare", prosegue Zaccheroni. "San Siro specialmente in queste ultime settimane aveva una cornice pazzesca. Pioli è stato bravissimo nel rendere il gioco del Milan sempre più imprevedibile, l'ha modificato per esaltare i punti di forza del suo gruppo ed è certamente riuscito nell'intento: è stato a prescindere l'artefice di una stagione bellissima. La vittoria del titolo sarebbe il finale perfetto per quanto è già stato fatto, un lavoro che ritengo veramente straordinario".

"Il Milan, dall'allenatore ai giocatori alla società, merita comunque applausi a scena aperta. E' la squadra che più ho seguito e più mi ha regalato emozioni, una formazione giovane che ha davanti un futuro importante: con questi giocatori sarà possibile avviare un lungo percorso, una strada cha auguro loro possa essere ricca di successi. In questo sarebbe una vittoria diversa dalla mia, con me c'erano tanti giocatori a fine ciclo e reduci da un paio di stagioni deludenti: allora andavano rimotivati. I giocatori di oggi assolutamente no. Sono giovani e sbarazzini, hanno l'atteggiamento giusto, mi piacciono. La storia del Milan è ricca di successi ma la storia è anche fatta per essere riscritta e aggiornata", conclude Zaccheroni. Milan, le top news di oggi: esclusiva Biasiolo e il futuro del club.

