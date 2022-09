Zaccheroni: “Pioli sta dimostrando di essere un innovatore” | News

Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'attuale tecnico del Milan Stefano Pioli

Intervistato da 'Tuttosport', Alberto Zaccheroni ha parlato di Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni dell'ex allenatore del Milan: "Stefano si sta dimostrando un innovatore, un tecnico che sa pure quando cambiare. I rossoneri davanti giocano a piede invertito e tendono a convergere. Calabria e Theo ora ricevono la palla dentro il campo, non in fascia. Così c'è la superiorità numerica in linea mediana".