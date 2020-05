Zaccheroni: “Milan? Ecco come è arrivata la svolta scudetto. Sulla Serie A…”

MILAN NEWS – Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, con cui ha vinto uno scudetto nella stagione 1999, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport: “Ripresa del campionato? Io non sono così fiducioso sulla ripresa, non perchè sia pro o conto, ma perchè non ho capito ancora se si ripartirà o meno. A parole c’è l’intenzione di far ripartire tutto il movimento, ma ci sono tanti problemi da risolvere. Tutti hanno l’interesse a ripartire e questo è un dato di fatto. Sarebbe decisamente brutto per lo sport lasciare una casella vuota in questa stagione nei titoli. Ci sono aspetti economici importanti e quindi si cercherà di fare di tutto perr ripartire, ma il rischio è veramente alto. Tra venti giorni, invece, le cose potrebbero cambiare”.

Sempre sulla ripresa: “Non pensiamo di rivedere il campionato come l’abbiamo lasciato. I giocatori sono stati inattivi e avevano la testa altrove. Abbiamo avuto diversi casi tra i calciatori, e quindi immagino che alcuni di loro siano anche preoccupati per la situazione. Non è come quando si infortuna un giocatore e gli altri sono disponibili: se c’è un giocatore positivo dobbiamo mettere tutta la squadra in quarantena. Questo è il grande rischio che la Federazione vorrebbe evitare”.

Sulla sua esperienza all’Udinese: “Il mio 3-4-3 a Udine? Abbiamo fatto una cosa che contro le grandi squadre nessuno faceva. Le partite contro le grandi squadre erano quasi di vacanza per i giocatori, perchè si dava per scontato che si sarebbe perso. Ci è voluto coraggio, ma è da tempo che ci lavoravo. Di sicuro, se fosse andata male, avrei smesso di allenare. Cerco sempre di mettere in evidenza la qualità dei giocatori migliori. In quella stagione avevo Amoroso e Bierhoff e volevo trovare il modo di farli coesistere. Prima di me si giocava a Udine con la difesa a 5, ma oggi sarebbe impossibile sostenere tre attaccanti con soli tre centrocampisti”.

Sulle dichiarazioni di Amoroso: “La verità che siam partiti male. Fu presentato in piazza a Udine con la maglia numero 10, ma io l’avevo già data a Stroppa. Chiamai Gino Pozzo dicendo che era impossibile, ma mi disse che era previsto nel contratto firmato dal brasiliano. A quel punto chiesi aiuto a Causio per fare capire ad Amoroso che non poteva giocare con la maglia numero 10. Sul campo, invece, ho chiesto a lui di essere più brasiliano, nel senso che per me doveva giocare solo attaccante, evitando rientri profondi. Doveva metterci più qualità e non pensare alla quantità”.

Sulla sua carriera: “Dopo il Milan c’è molto di mio sul fatto che non ho allenato grandi squadre dall’inizio. Questo è dipeso anche dal fatto che ho deciso di non avere l’agente e di essere indipendente. Da allenatore dilettante che è arrivato al grande calcio gradino per gradino, ho fatto questa scelta. Tornassi indietro non modificherei una virgola del mio comportamento”.

Sulla mia carriera: “Sulla squadra che mi ha dato più soddisfazione vedere giocare? L’Udinese. Era uno spettacolo, una macchina perfetta. Nelle partitelle del Giovedì di solito i giocatori non si impegnano molto, mentre in quei casi l’applicazione era totale. E’ stato dura convincerli a sposare il mio calcio, ma poi ci hanno creduto. Loro all’inizio non condividevano, ma abbiamo trovato un compromesso. Abbiamo iniziato a giocare con i 3 attaccanti quando eravamo in svantaggio, e poi da li le cose sono cambiate”.

Sullo scudetto al Milan: “Provate a mettermi nei panni dei calciatori di allora che arriveranno da due stagioni negativi con Sacchi e Capello in panchina e arriva uno come me che non ha mai giocato a calcio e che arrivava all’Udinese. Le possibilità per far bene erano poche, maquella squadra aveva tanta qualità, ma poca qualità. Infatti nel giro di pochi mesi alcuni smisero di giocare, come Boban e Weah. Non erano quindi in grado di giocare tanti minuti. Per sostenere tutta questa qualità bisognava convincere il gruppo: andai da Maldini, Costacurta e Albertini e dissi che avevo intenzione di giocare con i tre attaccanti. Io pensavo che mi mandassero a quel paese, mentre invece la loro risposta è stata positiva, dicendo “Se lei è convinto, ce lo dimostri e noi le verremo dietro”. Così è successo. Facemmo degli allenamenti con un’attenzione straordinaria, con questi tre che guidavano il gruppo. E’ grazie a loro questo scudetto è stato possibile.

