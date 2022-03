Zaccardo: “Napoli-Milan, tutto aperto per chi perde. Su Kessié …”

Cristian Zaccardo, ex difensore rossonero, ha parlato di Napoli-Milan e non soltanto ai microfoni di 'TMW'. Le sue dichiarazioni

Cristian Zaccardo , ex difensore rossonero, ha parlato di Napoli-Milan di questa sera e non soltanto ai microfoni di 'TMW'. Le sue dichiarazioni.

Su chi vince lo Scudetto : “Sulla carta l’Inter. Però le partite vanno giocate, ci sono tante componenti. Il Milan non ha la Champions, tornerà Zlatan Ibrahimović. Il Napoli negli undici è una squadra importante. Bello vedere tre squadre in pochi punti”.

Sui possibili uomini chiave del match : “Victor Osimhen per il Napoli, Rafael Leão per il Milan. Oppure Theo Hernández”.

Sulla Juventus in corsa per lo Scudetto: “Massimiliano Allegri dice di no, ma la Juve è lì. E se gli altri perdono punti per strada perché no? I bianconeri però non hanno margine di errore”.