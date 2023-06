Weah: “L’Italia mi manca, spero che mio figlio ci vada a giocare”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan , George Weah , ha parlato del suo legame con l'Italia. L'attuale presidente della Liberia , infatti, si è detto sconfortato dal fatto che non possa tornare spesso. Tuttavia, Weah rimane speranzoso che un giorno il figlio Timothy, attualmente al Lille , possa giocarci come fece lui a suo tempo. Ecco le parole dell'ex centravanti rossonero.

"Se vengo mai in Italia? Complicato con il mio incarico. Le riunioni sono tutte qui o a Bruxelles. Però l'Italia mi manca e mi piace ancora parlare in italiano con i miei figli. E spero tanto di vedere Timothy giocare in Italia prima o poi. Perché in Italia sono sempre piaciuto a tutti, i tifosi di tutti i club mi hanno rispettato. E questo mi è rimasto nel cuore".