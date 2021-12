Vlahovic, il consiglio di Cassano, Adani e Vieri: “Deve andare all’estero”

Antonio Cassano, Lele Adani e Christian Vieri hanno elogiato il talento di Dusan Vlahovic. Il consiglio, in coro, è quello di andare all'estero

Antonio Cassano, Lele Adani e Christian Vieri hanno elogiato il talento di Dusan Vlahovic. Il serbo, da tempo, è accostato a Milan e Juventus. Il consiglio, però, è quello di andare all'estero."Scegli Guardiola e vai al Manchester City - dice Cassano - Non so se sarai già ora all'altezza, ma in un solo anno con lui arriveresti al livello di Haaland. Se invece a 20 anni trovi allenatore che non sa parlare e lavorare con te, la tua crescita finisce".