Vlahovic: “Gattuso un grande motivatore, non vedo l’ora di incontrarlo”

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, in una recente intervista ha rilasciato delle dichiarazioni sul nuovo allenatore viola Gattuso

Intervenuto ai microfoni del sito serbo 'MozzartSport', Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato del nuovo allenatore dei viola Rino Gattuso e del suo ex mister Beppe Iachini. Queste le parole dell'ex Partizan. "Con Iachini avevamo un rapporto perfetto. Stavo bene con tutti. Certo, con Iachini dovevo giocare e segnare sempre mentre lui mi ha messo in panchina dopo le prime partite in cui non segnavo. La fiducia e la continuità sono importanti per ogni giocatore, perché poi tutto è più facile. Gattuso? Parliamo di un campione del mondo. E' un allenatore che non si arrende mai. Un grande motivatore, affamato di vittorie. Non vedo l'ora di incontrarlo".