Vieri: “Ricordo quando scambiai la mia maglia con quella di Van Basten”

Intervenuto nel podcast 'Muschio Selvaggio' di Fedez e Luis Sal, Christian Vieri ha parlato di quando scambiò la sua maglia con quella di Van Basten. Queste le parole di 'Bobo'. "Conservo tutte le maglie mie e tutte quelle che ho scambiato con gli altri giocatori. Quella a cui tengo di più? La mia è quella con la Nazionale, delle altre ricordo di quando ero nella Primavera del Torino nel 1992 e andai in panchina con la prima squadra che giocava contro il Milan. C'era Van Basten di là. Io entro e gioco venti minuti, a fine partita corro da lui e gli chiedo: 'Marco, facciamo cambio?'. Lui mi dice di sì, ma sotto il tunnel. Mi sono detto: 'Col c***o che me la dà', invece sono andato ed effettivamente mi aspettava. Abbiamo fatto il cambio e ho la maglia sua. Senza nome, perché a quei tempi non c'era il nome, ma Van Basten è Van Basten. Tanta roba'.